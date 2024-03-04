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Birand Tunca'nın annesi Yasemin Sözen hayatını kaybetti

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Başarılı oyuncu Birand Tunca'nın uzun süredir kanserle mücadele eden annesi Yasemin Sözen yaşamını yitirdi. Tunca, vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Başarılı oyunu Birand Tunca'nın uzun süredir kanserle mücadele eden annesi Yasemin Sözen yaşamını yitirdi. Tunca, vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Oyuncu, "Aşağıda ölüm yoktur, vuslat vardır. Canım annem... Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Birand Tunca, annesinin cenaze törenine ilişkin detayları da açıkladı: "Melek annem Yasemin Sözen... Cenazemiz, yarın ikindi namazına müteakip Şakirin Camii'nden kaldırılacaktır."

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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