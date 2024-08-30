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Biran Damla Yılmaz, sete çıkmadan Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı

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Yeni sezonda Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna dahil olan başarılı oyuncu Biran Damla Yılmaz, sete çıkmadan sözleşme koşullarında anlaşamadığı gerekçesiyle projeden ayrıldı.

Başrollerinde Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Engin Öztürk, Necip Memili, Meriç Aral, Serkay Tütüncü ve Uğur Yücel'in yer aldığı Sandık Kokusu dizisi 18 Eylül'de 2. sezonunu açacak. Yeni sezonda kadroya dahil olan Biran Damla Yılmaz ise çekimler başlamadan geri adım attı.

YENİ PROJELERİ DEĞERLENDİRECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Karsu'nun kuzeni Ayça rolüyle kadroya dahil olan Biran Damla Yılmaz, sete çıkmadan ayrılık kararı aldı. Oyuncunun sözleşme koşullarından dolayı anlaşamadığı için ayrıldığı öğrenildi. Oyuncu, yeni sezon için gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

Kırgın Çiçekler, Baraj, Hudutsuz Sevda ve Yasak Elma'da rol alan Biran Damla Yılmaz, son olarak Kopuk dizisinde rol almıştı.

Biran Damla Yılmaz, sete çıkmadan Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı

Biran Damla Yılmaz, sete çıkmadan Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı

Haberler.com / Kaan Güler - Magazin

Biran Damla Yılmaz Sandık Kokusu Televizyon Magazin Haberler

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