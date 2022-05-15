Biran Damla Yılmaz'dan 'yasak Elma' Açıklaması
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'Yasak Elma' dizisinde rol alan Biran Damla Yılmaz, geçtiğimiz gün Vadistanbul'da görüntülendi. Ailece yurt dışına tatile gitme planları olduğunu anlatan ünlü oyuncu, diziyle ilgili konuştu.
Oyuncu Biran Damla Yılmaz, "Sezon finalinin yaklaşmasıyla birlikte dizi yoğunlaştı. Çok yorulup, çok eğleniyoruz. Ekip mükemmel" dedi.
AİLECEK YURT DIŞI TATİLİ
Henüz tatil planı yapmadığını belirten 24 yaşındaki güzel oyuncu, "Ailemin yanına gidebilirim. Ailecek yurt dışı tatil planımız olabilir" açıklamasını yaptıktan sonra alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.
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