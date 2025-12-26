Bir zamanların en ünlü çocuk oyuncusuydu! Hayli değişmiş

"Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisinde canlandırdığı "Osman" karakteriyle tanınan Emir Berke Zincidi, uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi. Artık 20 yaşına basan genç oyuncu, fiziksel değişimiyle dikkat çekerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ZİNCİDİ, UZUN SÜRE SONRA GÖRÜNTÜLENDİ

Oyunculuğa neden ara verdiğini açıklayan Zincidi, büyüme sürecini gözlerden uzak geçirmek istediğini ve bu dönemin pandemiye denk geldiğini belirtti.

Zincidi, "Bir ara ara verdim, pandemiye denk geldim, büyüme aşamasındaydım. Daha tam vücudum oturmadan çıkmak istemedim. Şu an geri dönüyorum, güzel projelerle karşınızda olacağım" ifadelerini kullandı.