Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
Güncelleme:
Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan usta sanatçı Volkan Konak'ın eşi Selma Konak, sosyal medya hesabından annesinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

  • Selma Konak'ın annesi Nahide Kara hayatını kaybetti.
  • Selma Konak'ın eşi Volkan Konak 31 Mart 2025'te hayatını kaybetmişti.
  • Nahide Kara'nın cenazesi 31 Aralık 2025'te Silivri Yeni Mezarlığı'na defnedilecek.

Geçen mart ayında eşi Volkan Konak'ı kaybeden Selma Konak, bu kez annesi Nahide Kara'nın vefatıyla sarsıldı. Selma Konak, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

SELMA KONAK'A BİR YIL İÇİNDE İKİNCİ ACI

Sanatçı Volkan Konak'ı 31 Mart 2025'te kaybeden Selma Konak, bu kez anne acısıyla yıkıldı. Selma Konak'ın annesi Nahide Kara'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

VOLKAN KONAK MART AYINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Volkan Konak, 31 Mart 2025'te Kıbrıs'ta sahnede fenalaşmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. 58 yaşında yaşamını yitiren sanatçının ani ölümü, sanat dünyasında büyük üzüntü yaratmıştı.

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Selma Konak, annesi Nahide Kara'nın vefatını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Konak, paylaşımında, "Çok kıymetli anneciğim Nahide Kara'yı bugün kaybettik. Cenazesi yarın (31.12.2025) Küçükköy Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Silivri Yeni Mezarlığına defnedilecektir. Sevenlerimize duyurulur" ifadelerini kullandı.

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

