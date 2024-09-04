Bir Gece Masalı dizisindeki abdest sahnesi tepki çekti

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı'nın başrolünü paylaştığı ATV'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Yörük kızı Canfeza ile komiser Mahir'in mağaradaki sahnesi ise izleyicileri rahatsız etti.

RTÜK'E SESLENDİLER

Dizide Burak Deniz'in oynadığı Mahir Yılmaz, Su Burcu Yazgı Coşkun'un hayat verdiği Cenfaze Kilimci arasındaki mağara sahnesi dikkat çekti. Sahnede Canfeza'nın mağaraya gidip önce abdest alıp sonra suyun içine uzanarak dua ediyor. Mahir Yılmaz da onu büyük bir şaşkınlıkla uzaktan izliyor. Kamera açıları ve Canfeza'nın abdest aldığı anlar ise tepki çekti. Sahnenin sosyal medyada gündem olmasıyla birçok kullanıcı RTÜK'e çağrıda bulundu.

BİR GECE MASALI'NIN KONUSU NE?

Mesut Akusta, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ ve Ecem Çalhan'ın kadrosunda yer aldığı dizi gizemli bir aşkı anlatıyor. Babası görev yeri Denizli'de bir suikast sonucunda şehit edilen Mahir, yirmi yıl sonra bir komiser olarak babasının katilinden intikam almak için şehre döner. Ancak şehre geldiği ilk gün mistik bir şekilde tanıştığı güzeller güzeli bir Yörük kızına aşık olur. Adını bir türlü öğrenemediği bu masal perisi gibi kıza Şehrazad ismini takar. Bir yandan aşık olduğu Şehrazad'ı ararken bir yandan babasının katili Kürşat Kilimci'nin açık vermesini bekleyen Mahir beklediği fırsatı Kürşat'ın kızının düğününde yakalayacağını anlar. Ancak henüz bilmese de bu düğün Mahir'in hayatının sonsuza kadar değişeceği ve bir gece masalının başlayacağı yerdir.