Bir Gece Masalı dizisi için şaşırtan final kararı!

Bir Gece Masalı dizisi için şaşırtan final kararı!
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ATV'nin dikkat çeken yapımlarından Bir Gece Masalı, 3 Haziran'da yayınlanacak 35. bölümüyle final yapıyor. Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerini paylaştığı dizi, imkânsız bir aşk hikâyesini masalsı bir dille ekrana taşıyordu.

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Gece Masalı dizisi için final kararı alındı. 3 Haziran'da yayınlanacak 35. bölüm, yapımın son bölümü olacak. Başrollerini Burak Deniz ile Su Burcu Yazgı Coşkun'un üstlendiği dizi, sezon boyunca ilgiyle takip edildi. Karar doğrultusunda, ekran yolculuğu beklenmedik şekilde sona erecek. Kadrosunda Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad ve Eren Vurdem gibi deneyimli oyuncuların yer aldığı proje, final bölümüyle izleyiciye veda etmeye hazırlanıyor.

Bir Gece Masalı dizisi için şaşırtan final kararı!

BİR GECE MASALI KONUSU NE?

Bir Gece Masalı, komiser Mahir (Burak Deniz) ve Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'de başlayıp İstanbul Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekranlara getiriyor.

Bir Gece Masalı dizisi için şaşırtan final kararı!

BİR GECE MASALI OYUNCULARI KİM?

Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrolünde yer aldığı dizinin kadrosunda; Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper, gibi çok başarılı isimler de yer alıyor. Bir Gece Masalı, komiser Mahir (Burak Deniz) ile Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkansız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyacak.

Burak Deniz : Mahir Yılmaz | Şehit çocuğu. Organize şube komiseri. Urfalı.

Su Burcu Yazgı Coşkun : Canfeza Kilimci | Bir Yörük beyi olan Kürşat Kilimci'nin güzeller güzeli kızı.

Eren Vurdem: Selim Allame | Aslen Adanalı ancak İstanbul'da işlerini yürüten illegal bir adam. Canfeza'nın nişanlısı.

Gürkan Uygun: Kürşat Kilimci| Denizli'nin zenginlerinden. İş adamı kimliğinin arkasında kanunsuz işler yapan bir adam.

İrem Altuğ : Sevde Yılmaz | Sıla'nın halası. Yılmaz ailesinin küçük gelini.

Ecem Çalhan : Sıla Haroğlu | Urfa'nın Haroğlu aşiretinin kızı. Mahir'in kuzeni Kemal'in nişanlısı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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