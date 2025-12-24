Haberler

Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu: Yıllar sonra ilk kez görüntülendi

Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu: Yıllar sonra ilk kez görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kurtlar Vadisi'nde Samuel Vanunu karakterini canlandıran Nişan Şirinyan uzun zaman sonra görüntülendi. Usta oyuncunun son halini görenler "Samuel'e bunu yapan hayat bize neler yapar" şeklinde yorumlar yapıldı.

  • Nişan Şirinyan, Kurtlar Vadisi dizisinde Samuel Vanunu karakterini canlandıran oyuncudur.
  • Nişan Şirinyan, uzun bir aradan sonra görüntülenmiştir.
  • Nişan Şirinyan'ın görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştur.

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nde Samuel Vanunu karakterine hayat veren oyuncu Nişan Şirinyan, uzun bir aranın ardından görüntülendi. Şirinyan'ın son görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, oyuncunun değişimi dikkat çekti.

Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu: Yıllar sonra ilk kez görüntülendi

Şirinyan'ın güncel fotoğrafları üzerine çok sayıda kullanıcı yorum yaparken, oyuncunun yıllar içindeki değişimi diziyi izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu: Yıllar sonra ilk kez görüntülendi

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Baba sana ne olmuş
  • Dayı nolmuş sana böyle
  • Aksakallı olmuş
  • Ulan Samuel'e bunu yapan hayat bize neler yapar
  • Evrim değil devrim geçirmiş
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİsmail TAŞ:

Arka sokaklar dizisinde Ali nin öz babasıydı. Silah kaçakçılığı yapıyordu. Hatta Ali'nin kızını silah karışılığı kurtarmıştı.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzak Şehir'in başrol oyuncusu zor günler geçiriyor! Sete ara verdi, yeni bölüm yayını net değil

Başrol oyuncusu zor günler geçiriyor! Sete ara verdi
Saran'ın yerine geçeceği konuşulan Ertan Torunoğulları'ndan iki cümlelik açıklama

Saran'ın yerine geçeceği konuşulan isimden iki cümlelik açıklama
Kasım Garipoğlu'nun partilediği yalı ilk kez görüntülendi

Seks partilerinin yapıldığı yalının havuzunda dikkat çeken yazı
Biri 15, diğeri 16 yaşında! Liseliler yapay zekayla kızların müstehcen fotoğraflarını ürettiler

Okulda skandal! Kızların müstehcen fotoğraflarını ürettiler
Uzak Şehir'in başrol oyuncusu zor günler geçiriyor! Sete ara verdi, yeni bölüm yayını net değil

Başrol oyuncusu zor günler geçiriyor! Sete ara verdi
İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu

İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu
Dünyaca ünlü otomobil markası 51 binden fazla aracı geri çağırıyor

Vahim hata! Dev otomobil markası binlerce aracı geri çağırdı