Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu: Yıllar sonra ilk kez görüntülendi
Kurtlar Vadisi'nde Samuel Vanunu karakterini canlandıran Nişan Şirinyan uzun zaman sonra görüntülendi. Usta oyuncunun son halini görenler "Samuel'e bunu yapan hayat bize neler yapar" şeklinde yorumlar yapıldı.
- Nişan Şirinyan, Kurtlar Vadisi dizisinde Samuel Vanunu karakterini canlandıran oyuncudur.
- Nişan Şirinyan, uzun bir aradan sonra görüntülenmiştir.
- Nişan Şirinyan'ın görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştur.
Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nde Samuel Vanunu karakterine hayat veren oyuncu Nişan Şirinyan, uzun bir aranın ardından görüntülendi. Şirinyan'ın son görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, oyuncunun değişimi dikkat çekti.
Şirinyan'ın güncel fotoğrafları üzerine çok sayıda kullanıcı yorum yaparken, oyuncunun yıllar içindeki değişimi diziyi izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.
Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
- Baba sana ne olmuş
- Dayı nolmuş sana böyle
- Aksakallı olmuş
- Ulan Samuel'e bunu yapan hayat bize neler yapar
- Evrim değil devrim geçirmiş