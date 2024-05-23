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Bir aydır zatürre tedavisi gören Türkan Şoray'dan güzel haber geldi

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Türk sinemasının efsane isimlerinden Türkan Şoray, 1 ay önce zatürreye yakalandı. Günlerdir tedavi gören usta oyuncu, yaptığı açıklamada iyileştiğinin müjdesini verdi.

Türk sinemasının Sultan'ı olarak tanınan Türkan Şoray'a 30 Nisan'da zatürre teşhisi konuldu. Bu süreçte hemen tedavisine başlanan ve doktorundan seyahat izni dahi çıkmayan Şoray'dan güzel haber geldi.

Rahatsızlığından dolayı 6-10 Mayıs arasında KKTC'de Kıbrıs Şehitlerini Anma ve Gazilerle Buluşma programına katılamayan Türkan Şoray, dün doktor kontrolünden sonra iyileştiğini duyurdu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerine güzel haberi veren Şoray, "Bir aya yakındır zatürre tedavisi görüyordum. Bugün doktorla randevum vardı, iyileştiğimi söyledi. Doktorlarımız başımızın tacı" ifadelerini kullandı. Şoray'ın paylaşımına Nilgün Belgün, Burcu Kara, Ajda Pekkan ve Pınar Altuğ Atacan'dan geçmiş olsun yorumu geldi.

Bir aydır zatürre tedavisi gören Türkan Şoray'dan güzel haber geldi

Bir aydır zatürre tedavisi gören Türkan Şoray'dan güzel haber geldi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Türkan Şoray Ünlüler Magazin Sağlık Yaşam Haberler

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