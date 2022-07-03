Bilal Sonses, sevilen şarkılarını Gebzeliler için seslendirdi - Haberler

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Bilal Sonses, sevilen şarkılarını Gebzeliler için seslendirdi

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Bilal Sonses, sevilen şarkılarını Gebzeliler için seslendirdi

Gebze Belediyesi'nin yaz konserleri Bilal Sonses ile başladı.

Gebze Belediyesi'nin yaz konserleri Bilal Sonses ile başladı. Bilal Sonses, en güzel şarkılarını konser alanını dolduran Gebzelilerle birlikte seslendirdi.

Gebze Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen konsere vatandaşlar ilgi gösterdi. Konser alanını adeta hınca hınç dolduran vatandaşlar, Sonses'in seslendirdiği birbirinden güzel şarkılara eşlik etti. Konsere Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de katıldı. Liseyi dereceyle bitiren gençlere, konser öncesi ödül takdim eden Başkan Büyükgöz, bundan sonraki öğrenim hayatlarında başarılar diledi.

Konser sonrası genç sanatçıya çiçek takdim eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, konsere katılımlarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Gebze Belediyesi Bilal Sonses Gebze Magazin Haberler

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