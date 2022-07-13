Bikinisiyle Beach Partide! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bikinisiyle Beach Partide!

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Bikinisiyle Beach Partide!

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, Bodrum'da katıldığı bir beach partide bikinisiyle tüm dikkatleri çekti.

TikTok fenomeni ve aynı zamanda ünlü sunucu Defne Samyeli'nin de kızı olan Derin Talu, annesini küplere bindirecek bir paylaşımda bulunmuştu. Yataktaki o anları paylaşan Talu'ya "Sen yapma bari" şeklinde yorum gelmişti.

Derin Talu'nun yeni paylaşımı da dikkat çekti.

Bodrum'da tatil yapan Derin Talu, katıldığı partide bikinili pozlarıyla yeniden olay oldu. Talu'nun paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Snob Magazin / Magazin

Defne Samyeli Derin Talu Bodrum Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title