Bikinili pozunu paylaşan 59 yaşındaki Aydan Şener, fiziğiyle göz kamaştırdı
Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Güzelliği ve kusursuz fiziğiyle yıllara meydan okuyan 59 yaşındaki usta oyuncu Aydan Şener, sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaştı. Şener'in fiziğini gören birçok sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma yorum ve beğeni yağdırdı.
Çalıkuşu, Fatih Harbiye gibi yapımlarda oynayan ve başarılarıyla bir döneme damga vuran 59 yaşındaki Aydan Şener, yıllar geçmesine rağmen güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Şener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da tüm dikkatleri üzerine çekiyor.
FİZİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRIYOR
Türkiye'nin unutulmaz kadın oyuncuları arasında yer alan Aydan Şener, renkli bikinisi ve turuncu kimonusu ile kamera karşısına geçti. 59 yaşında olmasına rağmen kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan Şener'in paylaşımına nazar boncuğu emojileri ve "41 kere maşallah" yorumları yağdı.