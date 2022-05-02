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Bikinili Paylaşımıyla Gündem Oldu

Snob Magazin - Magazin
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Bikinili Paylaşımıyla Gündem Oldu

Magazin dünyasının en gözde isimlerinden biri olan Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, şimdilerde İbiza'da tatilde... Ünlü isim, İbiza pozlarını sosyal medyadan paylaştı.

Şevval Şahin, 407 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni pozlarını yayınladı. Ünlü isim bikinisiyle objektif karşısına geçti.

Şahin, peş peşe yayınladığı karelerine "Hola Ibiza" notunu yazarak, mor kalp emojisi ekledi.

Şahin'in bikinili pozları, kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Snob Magazin / Magazin

Şevval Şahin, Instagram, Magazin, Haberler

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