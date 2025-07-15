Beyonce konseri öncesi skandal hırsızlık!

Beyoncé'nin "Cowboy Carter" turnesi kapsamında Atlanta'da vereceği konserlerden hemen önce, koreografı ve dansçısının içinde bulunduğu araç soyuldu. Hırsızlar, sanatçının yayınlanmamış şarkılarını ve özel setlistlerini içeren ekipmanları çaldı.

KONSERDEN 48 SAAT ÖNCE SOYGUN ŞOKU

Olay, Beyoncé'nin Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda vereceği dört konserlik performans serisinin başlamasından sadece 48 saat önce yaşandı. Atlanta merkezli Channel 2 haber kanalının bildirdiğine göre, hırsızlık Krog Street Market'teki bir otoparkta gerçekleşti.

Atlanta polisi, olayın önceki akşam saat 20.00'den hemen sonra meydana geldiğini ve siyah renkli kiralık bir Jeep Wagoneer aracın hedef alındığını belirtti. Aracı park eden koreograf Christopher Grant ve dansçı Diandre Blue, döndüklerinde bagaj camının kırılmış olduğunu ve iki bavulun çalındığını fark etti.

USB BELLEKLERDE YAYINLANMAMIŞ MÜZİKLER VE SETLİSTLER VARDI

Atlanta Emniyeti tarafından hazırlanan polis raporunda, Beyoncé'nin ekibine ait araçtan çalınan eşyaların içeriği netleşti. Hırsızların, sanatçının profesyonel çalışmalarını doğrudan hedef aldığı görülüyor. Rapora göre, araçtan Beyoncé'ye ait yayınlanmamış ve su işaretiyle korunan şarkıların bulunduğu jump drive'lar, sahne performanslarına ilişkin konser planları ve video görüntüleriyle birlikte geçmiş ve gelecek konserlere ait şarkı listeleri çalındı. Ayrıca iki adet dizüstü bilgisayar, Apple AirPods Max marka kulaklık, tasarımcı güneş gözlükleri ve çeşitli kıyafetlerin de olay sırasında kaybolduğu tespit edildi. Bu detaylar, olayın yalnızca maddi kayıptan ibaret olmadığını; aynı zamanda sanatçının yaratıcı süreçlerine dair önemli verilerin tehlikeye girdiğini ortaya koydu.

Rapora göre, polis memurlarından biri sinyal alınan bölgede şüpheli araçları kontrol etti ve AirPods kulaklıklarla eş zamanlı hareket eden bir aracı izlemeye aldı. Olayla bağlantılı olabileceği düşünülen bir kişi sorgulandı, ancak henüz resmi olarak şüpheli ilan edilmediği için kimliği açıklanmadı.