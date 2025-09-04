Beyninde kitle bulunan Lara tetkiklerin sonucunu açıkladı

2000'li yıllarda seslendirdiği "Adam Gibi Adam" ve "Katmer" şarkılarıyla büyük çıkış yakalayan ünlü pop müziği sanatçısı Lara, geçtiğimiz yıl İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile nikâh masasına oturmuştu. Evliliğinin ardından bir süre İran'da yaşayan sanatçı, daha sonra yeniden Türkiye'ye dönmüştü.

TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI

Ancak Lara'dan geçtiğimiz haftalarda hayranlarını üzen bir haber geldi. Sanatçı, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada sağlık sorunları yaşadığını duyurdu. Yapılan tetkiklerde beyninde bir kitleye rastlandığını belirten Lara, tedavi sürecine başladığını ifade etmişti.

KİTLE İYİ HUYLU ÇIKTI

Yaşanan gelişmelerin ardından Lara, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin yeni bir paylaşım yaparak sevenlerine müjdeli haberi verdi.Ünlü isim, son sağlık durumu hakkında şu sözleri kullandı, "Bugün tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum. Allah'ın izniyle ve dualarınız sayesinde beynimdeki kitle iyi huylu çıktı. Bu haberi aldığımda mutluluktan gözyaşlarımı tutamadım. Artık üç ayda bir kontrol amaçlı MR'a gireceğim. Yaşadığım zayıflık ve iştahsızlığın da bu süreçten kaynaklandığını öğrendim. Şimdi ilaçlarımı düzenli şekilde kullanarak tedavime devam edeceğim. Doktorumun söylediğine göre artık yeniden sahnelere dönebileceğim; hiçbir engel yokmuş. Çünkü biz sanatçılar, sevenlerimizle buluşmadan eksik kalırız. Bu zorlu yolda yanımda olan başta aileme, dualarıyla destek veren tüm sevdiklerime, dostlarıma ve beni her konuda yönlendiren bilgilendiren umut veren kıymetli doktor arkadaşım Berivan Usta'ya gönülden teşekkür ederim."