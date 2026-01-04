Haberler

Ünlü isimlerden 'Joker' mesajı: 'Beyaz'ı hepimiz çok özledik'

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, Kanal D'de başlayacak 'Beyaz'la Joker' programıyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Sanatçı dostlarından gelen destek videoları heyecanı artırıyor.

BEYAZIT Öztürk'ün Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yeni programı "Beyaz'la Joker", başlamadan büyük bir heyecan yarattı. Program öncesinde ünlü isimler, Beyaz'a olan özlemlerini ve mutluluklarını dile getiren özel videolarla destek verdi.

BÜYÜK HEYECAN YARATTI

Eğlenceli üslubu, zeka dolu esprileri ve kendine has tarzıyla televizyon tarihine damga vuran Beyazıt Öztürk'ün yeniden Kanal D'de yeni programa başlaması, hem sanatçı dostlarını hem de izleyicileri sevince boğdu. Paylaşılan videolarda ünlü isimler, Beyaz'ın ekranlara kattığı enerjiyi ve bıraktığı boşluğu samimi ifadelerle anlattı.

MURAT BOZ: BİR DÖNEMİN SESİ

Murat Boz, Beyazıt Öztürk'e dair duygularını uzun ve içten sözlerle dile getirdi. Beyaz'ı yalnızca bir şovmen olarak değil, bir dönemin sesi ve hafızası olarak tanımlayan Boz, birlikte geçirdikleri yıllarda ondan sadece mesleki değil, insani anlamda da çok şey öğrendiğini vurguladı. "Bu sadece yeni bir program değil" diyen Murat Boz, Beyaz'la Joker'in Türkiye'nin ekran başında aynı anda gülüp aynı duyguda buluştuğu günleri yeniden hatırlatacağını ifade etti.

BÜLENT SERTTAŞ: HOŞ GELDİN YİĞİT ADAM

Bülent Serttaş ise sıcak mesajında Beyaz'a olan özlemi net bir şekilde dile getirdi. "Ekranlar ve bizler seni çok özledik. Ama biz daha çok özledik" diyen Serttaş, yeni program için başarı dileklerinde bulundu.

KUBAT'TAN SÜRPRİZ BEKLENTİSİ

Kubat da Beyaz'ın dönüşünü dostça bir heyecanla karşıladı. Kubat, Beyaz'a olan yakınlığını vurgulayarak yeni format için başarılar diledi. Kubat, esprili bir dille programdan kendisine de küçük bir sürpriz beklediğini ifade ederek, "Bizsiz nasıl olacak acaba" şeklinde konuştu.

İREM DERİCİ: RAHAT DURMAZ, BEKLİYORUZ

İrem Derici ise Beyaz'ı özleyenler kervanına esprili üslubuyla katıldı. Program formatının farklı olduğunu bildiğini söyleyen Derici, Beyaz'ın yarışma formatının içine mutlaka Beyaz Show ruhunu katacağından emin olduğunu dile getirdi. Derici, yıllarca Kubat'la birlikte Beyaz'ın programlarında yer aldıklarını hatırlatarak, bu kez yarışmacı koltuğunda oturmak istediğini de Beyaz'a seslenerek ifade etti.

KANAL D'DE EĞLENCE BAŞLIYOR

Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla 4 Ocak Pazar saat 20.00'de ekrana gelecek "Beyaz'la Joker", eğlence dolu formatı ve sürprizlerle dolu içeriğiyle Kanal D izleyicisini ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
