Bestemsu Özdemir'den ihanet itirafı! Onları otelde bastım

Bestemsu Özdemir'den ihanet itirafı! Onları otelde bastım
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Bestemsu Özdemir'den ihanet itirafı! Onları otelde bastım
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Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisinde "Semiramis" karakterine hayat veren Bestemsu Özdemir, katıldığı programda özel hayatına dair dikkat çeken bir itirafta bulundu. Sabah barışmaya geleceğini söyleyen sevgilisini otelde yakaladığını açıklayan Özdemir, yaşadığı travmatik anları yıllar sonra ilk kez anlattı.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen oyuncu Bestemsu Özdemir, Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisindeki performansıyla beğeni toplarken, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir programda yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.

ARKADAŞIM HABER VERDİ

Saba Tümer'in YouTube programına konuk olan Özdemir, yıllar önce yaşadığı bir ihaneti tüm açıklığıyla anlattı. Ayrı oldukları dönemde sevgilisiyle barışmak üzere sözleştiklerini belirten oyuncu, o gün yaşananları şu sözlerle aktardı, "Ayrıydık, sabah barışmaya gelecekti. 1 ay sonra ilk defa konuşmuştuk hatta o gün. 'Ben sabah eve gelmek istiyorum' dedi. Sabah üçte arkadaşım aradı, benimkini görmüş bir otelin önünde. 'Hadi ne işiniz var orada, bize gelin' dedi. Dedim ki 'Ben evdeyim.'"

Bestemsu Özdemir'den ihanet itirafı! Onları otelde bastım

OTELDE BASTIM

Bu telefonun ardından sevgilisinin gerçekten otelde olup olmadığını anlamak için harekete geçtiğini söyleyen Özdemir, yaşadığı yüzleşmeyi şöyle anlattı: Otele gittim, 'Burada yok' dediler. Ama orası benim ezberimde… İki sezon Kara Para Aşk çektim, her köşesini bilirim. Hemen otoparka indim, arabayı onun aracının yanına çektim. Sonra yukarı çıktım, resepsiyona 'Söyleyin insin' dedim. Yaklaşık yarım saat sonra indi. Ben de sadece 'Göreceğimi gördüm, çok teşekkür ederim' dedim. Tek başınaydı ama yukarı çıkmaya cesaretim yoktu. Kendime öyle bir travma yaşatamazdım.

ORTAK TANIDIĞIMIZ BİRİ

İhanetle karşılaştığı kadının da yabancı olmadığını dile getiren oyuncu, "Tanıdığım biri çıktı. İkimizin de bir senedir tanıdığı biri. Benden hemen önce o tanışmıştı, ben ise bir iş vasıtasıyla. Sonra karşıma o kızımız çıktı. O gün o konu benim için bitti" diyerek noktayı koydu.

HANGİ ESKİ SEVGİLİ OLDUĞU MERAK KONUSU

Saba Tümer'in "Kaç sene geçti bu adamla?" sorusuna "İki, iki buçuk sene" yanıtını veren Bestemsu Özdemir, isim vermekten kaçınsa da sosyal medyada bu kişinin kim olduğu merak edilmeye başlandı. Oyuncunun geçmişte yaşadığı ilişkiler yeniden gündeme gelirken, ihanetin hangi dönemde yaşandığına dair tahminler yürütülüyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHİLMİ KANBER:

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