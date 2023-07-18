Best Model 2023 Yarı Finalinde 330 Aday Jüri Karşısına Çıktı

Ocak ayında başlayan ve yoğun bir başvuru yapılan yarışmanın yarı finalinde 330 aday jüri karşısına çıktı. Best Model Kurucu Başkanı Erkan Özerman ve diğer jüri üyeleri yarışmacılarla ilgilendi ve sorularını yanıtladı. Yarı finalde Erkan Özerman'ı ve yarışmacıları asistanı Sevgi Kocaman da yalnız bırakmadı.

Ocak ayında başlayan ve yoğun bir başvuru yapılan yarışmanın yarı finalinde 330 aday jüri karşısına çıktı.

Best Model Kurucu Başkanı Erkan Özerman yaklaşık bir senedir devam etmekte olan tedavisine rağmen yarışmacılar ile tek ilgilendi, sorular sordu, onların merak ettiklerini yanıtladı.

Erkan Özerman'ın, uzun yıllardır kendisiyle birlikte olan asistanı Sevgi Kocaman ise geçtiğimiz ay geçirdiği bypass ameliyatının ardından yarı finalde Erkan Özerman'ı ve yarışmacıları yalnız bırakmadı

Yarı final seçmelerinde Best Model Kurucu Başkanı Erkan Özerman ile birlikte, Almila Nur Özerman, Ali Karacan, Nurcan Sabur, Dilek Koç Etike, Muammer Kapucuoglu, Sait Emir, Meral Tunca, Evrim Yaslak, Evren Yaşlak, Oğuz Can Yılmaz, Enver Türk, Sibel Taştan, Sevim Çiftçi, Cenk Kökan, Serdar İstanbul, İlker Uzunalan, Ayla Kaymak, Açelya Kartal, Aylin Yılmaz, Onur Sonku, Büşra Karakaş, Attila Savaşan, Ferhat Karabatak, Kaan İnanç Özdemir jüri olarak bulundular.