Berna Laçin, seçim sonrası depremzedeleri hedef aldığını iddia eden Hakan Ural'dan şikayetçi olacak

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında yorumculuk yapan Hakan Ural, canlı yayında seçimin ardından deprem bölgesindeki vatandaşlara tepki gösteren kişileri hedef aldı. Bu kişiler arasında Laçin'in olduğunu da söyleyen Ural'ın sözleri ünlü ismi sinirlendirdi.

URAL: BUNLARI SÜRÜNDÜRÜN, BÜYÜK CEZA VERİLMESİ LAZIM

Seçim sonrası depremzedeleri hedef aldığı iddiasıyla aralarında Berna Laçin'in de yer birçok paylaşımın bulunduğu videonun ardından konuşan Hakan Ural, "Bunları süründürün. Ben bütün seçmenleri bir olarak görüyorum. Farklı partilerimiz bizi iyi ya da kötü yapmaz. Bunlara büyük ceza verilmesi lazım. Berna Laçin ve Zeynep Beşerler ve seçimde kendi leyine sonuç alamadığı için kendi kitlesini zan altında tutuyor. Muhalif seçmen böyle değildir. Bunların içine şeytan kaçmış. Sırf kendi siyasi görüşümüzden dolayı birbirimizden nefret eder hale geldik. Bizleri temsil edenlerin dili ve tavrı çok önemlidir" dedi.

"GIYBET SUNUCUSU HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUM"

Hakan Ural'ın canlı yayındaki sözlerinin ardından sessiz kalmayan Berna Laçin ise yasal yollara başvuracağını duyurdu. Instagram hesabından Hakan Ural'ın fotoğrafını yayınlayan Laçin, şu ifadeleri kullandı: "İftira atan, gıybet sunucusu ile ilgili suç duyurusunda bulunuyorum! Seçim süreci depremzedelerle ilgili hiçbir paylaşımım olmamıştır.Deprem bölgesine bağış ve yardım dışında hiçbir yorumum da olmamıştır! Hesabım ortadadır. Hem programda gıybet yapıp hem de 'tavuk bile su içerken Allah'a bakarmış' diye dini istismar edenin tavuk kadar beyni olsa, zaten tavuk gibi yukardan kendine yem atanların gösterdiği hedefe tavuk gibi gıdaklamak yerine, yıllar önce beraber ekmek yediği insana iftira atmadan da karnını doyurabileceği edepli bir yol bulurdu kendine şunca sene!

"TAVUK KADAR CESARETİ OLSA ÖZÜR DİLER"

'Halkı kin ve nefrete sürüklemek' yerine , bir nebze faydayı amaç koyardı kendine… Değil benim karşıma çıkacak kadar , tavuk kadar cesareti olsa özür diler, böyle gıybet üzerinden para kazanmayı bırakıp tövbe eder! Sonuçlanmamış bir seçimi, galibiyet- mağlubiyet diye yarıştırmak yerine, demokrasiye saygı icap eder! Ama tavuk deyip geçme, tavuk kadar vicdan olacak insanda önce!"