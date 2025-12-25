Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü

Oyuncu Berna Laçin, Şehir Hastanesi otoparkında yaşadığı bir olayı sosyal medya hesabından paylaştı. Laçin, bir sürücünün otoparkta "istediği gibi" hareket ettiğini ve az kalsın kendisine çarpacağını iddia etti.

O ANLARI KAYDA ALDI

Yaşananları kayda alan Berna Laçin, görüntüleri X hesabından paylaşarak sürücüye tepki gösterdi. Laçin, paylaşımında sürücünün özür dilemediğini ve durumu hafife aldığını öne sürdü.

"AL ETTİM ŞİKAYET"

Laçin açıklamasında, sürücünün otoparkta istediği gibi hareket edebileceğini söylediğini iddia ederek, "Şikayet edeyimmişim… Bir 'kusura bakma' de di mi!… Al ettim şikayet" ifadelerini kullandı. Olayın tehlikeli boyutuna dikkat çeken Laçin, sürücünün annesini doktora getirdiğini söyleyerek kendisini savunduğunu da aktardı.

VİDEO GÜNDEM OLDU, YORUMLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Paylaşımın ardından video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Laçin'e destek verirken, bazı kullanıcılar ise "Gittiğin her yerde sataşmaya insan buluyorsun" sözleriyle oyuncuya tepki gösterdi.