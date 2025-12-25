Haberler

Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü

Güncelleme:
Berna Laçin, Şehir Hastanesi otoparkında az kalsın bir aracın kendisine çarptığını iddia ederek görüntüleri paylaştı. Video sosyal medyada gündem olurken, kullanıcı yorumları destek ve eleştiri şeklinde ikiye ayrıldı.

  • Berna Laçin, Şehir Hastanesi otoparkında bir sürücünün kendisine az kalsın çarpacağını iddia etti.
  • Berna Laçin, yaşananları kaydederek görüntüleri X hesabından paylaştı ve sürücünün özür dilemediğini öne sürdü.
  • Sosyal medya kullanıcıları, Berna Laçin'in paylaşımına destek veren ve tepki gösteren şekilde ikiye bölündü.

Oyuncu Berna Laçin, Şehir Hastanesi otoparkında yaşadığı bir olayı sosyal medya hesabından paylaştı. Laçin, bir sürücünün otoparkta "istediği gibi" hareket ettiğini ve az kalsın kendisine çarpacağını iddia etti.

O ANLARI KAYDA ALDI

Yaşananları kayda alan Berna Laçin, görüntüleri X hesabından paylaşarak sürücüye tepki gösterdi. Laçin, paylaşımında sürücünün özür dilemediğini ve durumu hafife aldığını öne sürdü.

"AL ETTİM ŞİKAYET"

Laçin açıklamasında, sürücünün otoparkta istediği gibi hareket edebileceğini söylediğini iddia ederek, "Şikayet edeyimmişim… Bir 'kusura bakma' de di mi!… Al ettim şikayet" ifadelerini kullandı. Olayın tehlikeli boyutuna dikkat çeken Laçin, sürücünün annesini doktora getirdiğini söyleyerek kendisini savunduğunu da aktardı.

VİDEO GÜNDEM OLDU, YORUMLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Paylaşımın ardından video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Laçin'e destek verirken, bazı kullanıcılar ise "Gittiğin her yerde sataşmaya insan buluyorsun" sözleriyle oyuncuya tepki gösterdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Magazin
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıEyüp Aynali:

24 saat yapılan hizmetleri kötüler yinede devlet hastanesine gider.. Biraz tutarlılık olsun karakterinde berna

Yorum Beğen79
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCahil Avcısı:

Devlet ayrı, hükümet ayrı haddini bil. Senden benden vergi alıyorsan tabii ki ben de hizmet bekleyeceğim ve en iyisini isteyeceğim. bir paket makarnaya satmasın şerefini kimse.

yanıt3
yanıt11
Haber YorumlarıMurat saritas:

orrosbuuuuuuuuu

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber Yorumları3S OTOMASYON:

ABARTMIŞ BENCE. BERNADA BU ÜLKEYİ BEĞENMİYOR SÜREKLİ ELEŞTİRİYOR ZATEN. GİTSİN ODA YURT DIŞINDA YAŞASIN.

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCahil Avcısı:

Kime neyi öğretiyorsun be ablacığım… Ahh ah.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

