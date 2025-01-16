Berna Laçin'den kargo ücretine sitem

Oyuncu Berna Laçin, hayat pahalılığına isyan etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Laçin, kargo ücretine ödediği ücret yüzünden sitemde bulundu.

Laçin paylaşımında "Küçücük bir kargo yolladım arkadaşıma 1 karış kutu gibi düşünün 1 kilo yok, 420 TL bu ne ya" ifadelerini kullandı. Paylaşımın altına çok sayıda kullanıcıdan da yorum gelirken, bazıları "Her şey çok pahalandı" yorumunda bulundu.