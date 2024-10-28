Berkay, Cumhuriyet Bayramı'nda Bursa'da Sahne Aldı
Şarkıcı Berkay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Bursa Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi'nde bir konser verdi. Konserde hayranlarıyla birlikte şarkı söyleyen Berkay, etkinlikte yoğun ilgiyle karşılandı.
CUMHURİYET'in 101'inci yılı kutlamaları kapsamında şarkıcı Berkay, Bursa'da sahne aldı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında şarkıcı Berkay, Bursa'da sahneye çıktı. Berkay, Bursa Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi'ndeki konserde, DJ Uğur Başaran'ın gösterisinin ardından çıktığı sahnede, kendisini bekleyen hayranlarıyla birlikte şarkılarını seslendirdi. 'İnanırım' şarkısıyla konserine başlayan Berkay, 'Gel gel' ve 'İki Hece' adlı şarkılarıyla coşturdu. Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi de gecede 1'inci yılını kutlarken, Atış Grup Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış, Berkay'a gecenin anısına çiçek verdi.