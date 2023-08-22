Bergüzar Korel'li 'Düğüm' dizisinden ilk kareler yayınlandı

Başrollerini Bergüzar Korel, Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak'ın paylaştığı 'Düğüm' dizisinden ilk kareler yayınlandı. Dizide kayıp ve cinayet dosyalarının ele alındığı 'Tek Gerçek' programını sunan 'gazeteci Neslihan' rolünü canlandıran Bergüzar Korel, sarı kısa saçlı imajıyla yakın arkadaşı, sunucu Esra Erol'a benzetildi. Diziden bir karesini Instagram hesabından yayınlayan Korel'in paylaşımına Esra Erol 'Allah hoş gelmiş' yorumunu yaptı.