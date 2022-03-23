Bergen Hakkında Yapılan Eleştirilere Cevap Verdi!

Sesiyle 80'li yıllarda adından söz ettiren fakat evliliği boyunca psikolojik ve fiziksel şiddet uygulayan eşi Halis Serbest tarafından 1989 yılında öldürülen Bergen'in trajik hikayesini konu alan ' Bergen' adlı film geçtiğimiz haftalarda vizyona girdi.

' Bergen' filminin yıldızları Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu, geçtiğimiz akşam katıldıkları 'Az Önce Konuştuk' programı çıkışı görüntülendi.

Eleştirilerden kaçan Farah Zeynep Abdullah, gazetecilerin sorularını yanıtlamak istemedi.

"SOSYAL HAREKETE DÖNÜŞTÜ"

Gazetecilerle sohbet eden Erdal Beşikçioğlu, "Pandemi sonrası salonların bir şekilde doluyor olması çok keyif verici bir durum. Bergen filminin sosyal bir harekete dönüşmesini beklemiyorduk" dedi.

ELEŞTİRİLERE YANIT GELDİ

Bergen'in şarkısını Farah Zeynep Abdullah'ın yorumlaması çeşitli eleştirileri beraberinde getirmişti.

Eleştirilere yanıt veren Beşikçioğlu, "Bu bir drama arkadaşlar. Eğer filmde rol alan oyuncu şarkı söyleyebiliyorsa bunu gözardı edemeyiz" deyip şunları ekledi: "Film sayesinde Bergen'in bilinirliği arttı. Olaya bu yönden bakılmalı."

BERGEN KİMDİR?

Bergen'in asıl adı Belgin Sarılmışer'dir. Bergen, 16 Temmuz 1960 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Henüz 6 yaşındayken, annesi Sebahat Çakır ile babasının boşanması sonucu, 1966 yılında annesiyle Ankara'ya yerleştiler. Sanatçı, Yenimahalle Yunus Emre İlkokulu'ndan sonra Ankara Devlet Konservatuarı Piyano bölümünü girdi ama maddi sıkıntılar nedeniyle ayrılıp yaşını büyülterek bir süre PTT'de çalışmak zorunda kaldı. 1977 yılına gelindiğinde eğlenmek için gittiği gece kulübünde arkadaşlarının ısrarıyla sahneye çıkarak 'Batsın Bu Dünya'yı seslendirdi. Daha sonra Bergen, kulübün sahibi İlhan Feyman'dan teklif alarak, sahnelere adım attı.

BERGEN NASIL ÖDÜ?

Bergen, 1989 yılının Nisan ayında kocası Halis Serbest'den resmen boşandı. Ünlü şarkıcı Haziran 1989 yılında sahnelere dönüşünü, son albümü olan 'Yıllar Affetmez' ile yapmıştı.

Yoğun bir ilgiyle karşılanan albümün tanıtım turnelerine başlayan sanatçı 14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gecesinde Adana Pozantı'da boşandığı eşi Serbes tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Sanatçının cenazesi memleketi Mersin'de defnedildi.