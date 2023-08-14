Berdan Mardini'nin Pembe Ayakkabı Tercihi Barbie Modasını Yansıttı

Ünlü türkücü Berdan Mardini'nin son kombini pembe ayakkabı ile dikkat çekti. Bu tercihiyle Barbie modasına uyan Mardini'ye yerli 'Ken' yorumları yapıldı. Ayrıca Mardini'nin çocukları, sevgilisi Dilara Talay ile iyi anlaşıyor.

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre ünlü türkücü Berdan Mardini son kombini ile dikkat çekti. Giydiği pembe ayakkabı ile adeta Barbie modasına uyan türkücüye yerli " Ken" yorumları yapıldı.

ÇOCUKLARI CİCİ ANNEYE ALIŞTILAR

Berdan Mardini'nin çocukları Miran ve Ezmira cici annelerine alıştılar. Evlilik yolunda hızla ilerleyen ünlü türkücünün sevgilisi Dilara Talay, Berdan Mardini'nin çocukları ile çok iyi anlaşıyor..