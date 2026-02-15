Bennu Yıldırımlar'ın acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti

"Yaprak Dökümü" dizisinde canlandırdığı "Fikret" karakteriyle hafızalara kazınan Bennu Yıldırımlar, babası Vedat Yıldırımlar'ın vefat ettiğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. Vedat Yıldırımlar'ın 14 Şubat Cumartesi günü doğum gününde hayatını kaybettiği öğrenildi.

"OYSA BUGÜN SENİN DOĞUM GÜNÜN"

Babasının doğum gününde paylaşım yapan Yıldırımlar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlık adına gönülden inandığı ilkelerinden asla taviz vermeyen, gazeteciliğine ve futbolculuğuna sıkı sıkıya bağlı, Nazım Hikmet'in birçok şiirini ezbere okuyabilen, güzel anılarına ve dostlarına her daim sadık, doğru olanı söylemekten hiç vazgeçmeyen... Umudunu yitirmeden hayata devam etmenin en güzel örneğiydin benim için...

Dostların için… Her insan gibi biricik ve özeldin.

14 Şubat günü, sevdiceğin Emel Yıldırımlar'ın yanına, sonsuzluğa uğurladık seni. Huzurla uyuyasın kuzum… Oysa bugün senin doğum günün… Takvimler bir kez daha seni gösteriyor bana. Yokluğun içimde bir sızı, ama varlığın hâlâ en büyük gururum. İyi ki benim babam olmuşsun… Aklımdasın, fikrimdesin. Gözün arkada kalmasın. Seni çok seviyorum babacığım… Senin beni sevdiğin gibi…"

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede çok sayıda taziye mesajı aldı.