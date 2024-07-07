Olaylı Van konserinde Cem Adrian'ın yüzüne şişe fırlattılar! Tepkisi takdire şayan

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Bengü, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van'da sahne alırken, konserin sonunda sarf ettiği "Ne mutlu Türküm diyene" sözü üzerine protesto edilmiş ve sahneye su şişeleri yağmıştı.

CEM ADRIAN'A DA SU ŞİŞESİ ATTILAR

Bengü'nün ardından ünlü şarkıcı Cem Adrian'ın da aynı etkinlik sırasında saldırıya maruz kaldığı görüntüler ortaya çıktı. Festival kapsamında sahneye çıkarak şarkısını seslendiren Cem Adrian'ın yüzüne şişe fırlatıldı.

YAŞANAN OLAY SONRASI DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Başarılı şarkıcı yüzüne çarpan su şişesine rağmen şarkısını söylemeye devam ederken, parçanın sonunda ise konsere katılan binlerce seyirciye dönerek "Elimdeki gülü az önce o şişeyi fırlatan arkadaşıma hediye etmek istiyorum" dedi. Cem Adrian'ın bu sözleri alanda alkış tufanı kopmasına neden oldu.