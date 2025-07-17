Bengü'den sınırları çizen mesaj: Evli bir adamın kadın kankası olamaz

Bengü, 2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile hayatını birleştirmiş, 2019'da kızları Zeynep'i, 2021'de ise ikinci çocuklarını kucaklarına almıştı. Dışarıdan bakıldığında mutlu bir aile tablosu çizen çift, 2024 yılında sürpriz bir kararla tek celsede boşanmıştı.

Ayrılığın ardından kariyerine ağırlık veren Bengü, önceki akşam İstanbul'da sevenleriyle buluştu. Bengü, sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden şarkıcı "Evli bir adamın kankası olamaz." diyerek ilişki hayatındaki sınırlarına dikkat çekti.Evli bir erkeğin bir kadınla samimi arkadaşlık kuramayacağını dile getiren Bengü, konuyla ilgili şunları söyledi, "Benim eşimle hiç kimse kanka olamaz. Eski eşimde de böyle bir şey yoktu. Evli bir erkeğin kadın kankası olmaz."

BOŞANDIKTAN SONRA SAHNEDE GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU

Selim Selimoğlu ile yollarını resmen ayıran Bengü, boşanmanın ardından ilk kez Ankara'da sahneye çıktı. Hayranlarıyla buluştuğu bu özel gecede, dillere pelesenk olan şarkılarını seslendirirken duygusal anlar yaşayan Bengü, gözyaşlarına engel olamadı. Sahnedeki performansı kadar içtenliğiyle de dikkat çeken sanatçı, dinleyicilerine duygu dolu bir gece yaşattı.