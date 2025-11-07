Bengü'nün yeni hayali ortaya çıktı! Çağatay Ulusoy detayı dikkat çekti

Ünlü şarkıcı Bengü, Kızılcık Şerbeti dizisine konuk olmasının ardından oyunculuğa adım atabileceğini ima etti. Yaptığı açıklamada, bir romantik komedi filminde Çağatay Ulusoy'la rol almak istediğini dile getirdi.

Geçtiğimiz yıl eşi Selim Selimoğlu ile yollarını ayıran Bengü, özel hayatıyla uzun süre magazin gündeminde yer aldı. Zorlu süreci geride bırakan şarkıcı, konser maratonunu hız kesmeden sürdürdü ve yeniden sahnelerde parlamaya başladı.

KIZILCIK ŞERBETİ'NE KONUK OLDU, OYUNCULUĞA GÖZ KIRPTI

Son dönemde birçok ünlü isim, hayatlarının beyazperdeye taşınmasını istediklerine dair açıklamalarda bulunurken Bengü, farklı bir çıkış yaptı. Kızılcık Şerbeti dizisine konuk olan sanatçı, kamera önünde olmaktan keyif aldığını belirterek oyunculuğa sıcak baktığını söyledi.

"ROMANTİK KOMEDİDE PARTNERİM ÇAĞATAY ULUSOY OLSUN"

Bengü, açıklamasında Çağatay Ulusoy'a göndermede bulunarak onunla bir projede yer almak istediğini dile getirdi, "Bir filmde oynasam, partnerim olarak Çağatay Ulusoy'u isterdim. Yıllar önce Beyaz Show'da yan yana gelmiştik, hatta benim şarkımı söylemişti. Romantik komedi olsun, aşk filmi olsun."