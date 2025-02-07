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'Ben olmasam Faik biter' diyen Safiye Soyman'a Faik Öztürk'ten yanıt

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Şarkıcı Safiye Soyman, katıldığı bir programda uzun yıllardır beraber olduğu Faik Öztürk hakkında çarpıcı açıklamalar yaparak 'Faik'i ben yarattım. Ben olmazsam biter' demişti. Faik Öztürk bu iddialara cevap verdi.

Şarkıcı Safiye Soyman, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda hayat arkadaşı Faik Öztürk hakkında şaşırtan sözler sarf etmişti. Öztürk'ten Soyman'a yanıt geldi.

Sunucu, Soyman'a Faik Öztürk'ün daha önce "Allah korusun da ayrılırsak birçok şeyini kaybeder Safiye. Ama bana bir şey olmaz. Ben iş adamıyım ben çalışmasam da hayatıma devam ederim" sözlerini hatırlatınca Soyman, "Faik'i ben yarattım. Ben olmazsam biter. Sıradan bir işletmeciydi, restoran sahibiydi. Benimle beraber 'Faik' oldu. Ben varsam Faik var!" demişti.

'Ben olmasam Faik biter' demişti... Safiye Soyman'a Faik Öztürk'ten yanıt

"BEN BÖYLE BİR ŞEY DEMEDİM"

Faik Öztürk aynı programda Soyman'ın sözlerine "25 yılda hiçbir zaman Safiye Hanım'ın boynunu öne düşürecek ne bir saygısızlığım oldu ne de bir sevgisizliğim oldu. Ben öyle bir kelime dediğimi hatırlamıyorum. 10-15 yıl önce söylediğimi söylüyorlar ama o kelime kötü, hakaret içerikli bir kelime de değil. Öyle bir kelime de kullanmadım.

"ONUN SAYESİNDE ŞÖHRET OLDUM"

Safiye'nin söylediğine gelirsek de tabii ki sebep olan Safiye'nin medyatik şöhretli bir hanımefendi. Tabi ki insanlara birileri sebep olacak. Ben Safiye Hanım sayesinde şöhret oldum, tanındım ama bunun şımarıklığını hiç yaşamadım. Yolda kim görse boynuma sarılıyor. Ben normal halktan bir insanım" diye yanıt verdi.

'Ben olmasam Faik biter' diyen Safiye Soyman'a Faik Öztürk'ten yanıt
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMehmet Badem:

Bu haber şimdi ya sizin haberinizin taaaaa

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Haber YorumlarıMur Kir:

Nedemek Ben yqratim Safiye soyman. Yaratmak Allah mahsuzdur. Buram buram cehalet kokuyorsun safiye soyman. Ben meshur wtim dersen kabul edilebilir ama yaratmak Yaradanla ayni kudret3 oldugunu soyluyorsun.

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Haber YorumlarıMustafa Usta:

Tencere kapak misali.Al birini vur ötekine.

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

öyle bir konuşma videosu izlemiştim youtıbe da belki şaka olarak söylemiştir ama şu son sözler ile hatasını telafi etmiş olması güzel bişey

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