Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Oktay Kaynarca'nın partneri Pelin Akil oldu - Haberler

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Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Oktay Kaynarca'nın partneri Pelin Akil oldu

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Oktay Kaynarca'nın partneri Pelin Akil oldu

Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'daki partneri Pelin Akil oldu. Kaynarca'nın hem yapımcılığını hem de başrolünü üstlendiği dizi, eylül ayında yayınlanmaya başlayacak.

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi final yapan Oktay Kaynarca'nın yeni projesi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' oldu. Kaynarca'nın aynı zamanda ortağı olduğu 'Güzel Adamlar' şirketinin yapımcılığını da üstleneceği dizinin çekimleri bu ayın sonunda başlayacak.

IŞIL YÜCESOY KADRODA

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, eylül ayında ATV ekranlarında yayınlanacak olan dizinin genel yönetmenliği Onur Tan yaparken Mahinur Ergun ve Alican Yaraş gibi Türkiye'nin önde gelen yazarları kaleme alıyor. Kaynarca, çekimleri yurt dışında da yapılacak olan dizide Cezayir karakterine hayat verecek. Kaynarca'nın annesini usta oyuncu Işıl Yücesoy canlandıracak.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Oktay Kaynarca'nın partneri Pelin Akil oldu

PELİN AKİL BAŞROLÜ OYNAYACAK

Oktay Kaynarca'nın dizideki partneri de belli oldu. Bu zamana kadar sayısız projede rol alan başarısıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Pelin Akil, dizide Kaynarca'nın partneri doktor Firuze'yi oynayacak.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Oktay Kaynarca'nın partneri Pelin Akil oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
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Oktay Kaynarca Işıl Yücesoy Pelin Akil Magazin Haberler

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