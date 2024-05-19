Ben Affleck ve Jennifer Lopez'in evlilikleri sarsılıyor

Bir dönem birlikte olduktan sonra ayrılan ve başka aşklara yelken açan aktör Ben Affleck ve şarkıcı/oyuncu Jennifer Lopez'in 2022'de başlayan evlilikleri sarsılıyor...

ABD medyası, 54 yaşındaki Lopez ile 51 yaşındaki Affleck'in bir süredir ayrı evlerde yaşamaya başladığını iddia etti. Magazin dergisi People'a konuşan kaynaklar 30 Mart'tan sonra ilk kez 16 Mayıs'ta kamuoyunun karşısına birlikte çıkan Affleck ve Lopez'in evlerini ayırdığını yazdı.

İsmini açıklamayan kaynak Affleck'in bir süredir çiftin Los Angeles'taki evinde yaşamadığını ve film çekimi için başka bir evde yaşadığını söyledi.

ALYANSINI DA ÇIKARIP ATTI

Gündeme gelen ayrılık iddialarının ardından Ben Affleck tek başına kaldığı evden arabayla çıkarken görüntülendi.

Ben Affleck'in alyansının da parmağında olmadığı dikkatlerden kaçmadı.

Konuyla ilgili Affleck ve Lopez'den resmi bir açıklama gelmezken, dün ABD medyası Affleck'in ilk kez alyansı olmadan görüntülendiğini de aktardı.

Bir süredir film çekimi ve tanıtımları için New York'ta olan Lopez, Met Gala'ya da tek başına katılmıştı.

SON HAMLE

TMZ'de yer alan habere göre Ben Affleck alyansını yeniden taktı.