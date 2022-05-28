Behzat Uygur'dan "Z kuşağı oy kullanmasın" diyen Hakan Ural'a tepki: Sorun Z kuşağı değil, sabah kuşağı - Haberler

Gündeme dair yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Hakan Ural, yorumculuk yaptığı Neler Oluyor Hayatta isimli programda yine dikkat çeken bir çıkış da bulundu. Sözlerinden dolayı sosyal medyada gündem olan Ural'a bir tepki de oyuncu Behzat Uygur'dan geldi.

HAKAN URAL: Z KUŞAĞI OY KULLANMASIN

Kanal D ekranlarında yayınlanan programda Z kuşağını hedef alarak konuşan Hakan Ural, "Ülkede siyasetle bir alakan yok. Ülkenin kendisiyle ilgili yakın geçmişini bilmiyorsun, geçmişini bilmiyorsun. Bugün bu ülkede ne olduğunu bilmiyorsun, bu ülkenin nelerle mücadele ettiğini bilmiyorsun, idelolojik olarak olgunlaşmış düşüncen ve fikrin yok ama oy atıyorsun. Belirleyicisin. Çok üzücü ve ürkütücü değil mi bu? Ben rica ediyorum gerçekten, bu farkındalığı yoksa oy kullanmamaları lazım bence."

HAKAN URAL KENDİNİ SAVUNDU

Tepkilerin ardından Instagram hesabından açıklama yapan Hakan Ural, "Bir spor kulübüne başkan seçiyorken bile alacağı oyuncu, teknik direktör vaadi, kriteri kabul edilerek oy verilir. Apartmana yönetici seçilirken aidat indirimi veya otopark vaadi gibi şeyler kriter alınır. Böylesine ateşten gömlek bir coğrafyada 40 yıldan beri onlarca terör örgütü ile mücadele ediyorken Kıbrıs meselesinden tut da doğu, Akdeniz, orta doğu ekonomisine, emperyal güçlere,hakimiyete, siyonizme kadar var olan zor bir dünyada acaba kim hangi kritere göre oyunu kullanacak dedim. İronide yaptım, yakışıklılığa, boya, tuttuğu takıma göre mi vs. diye. Bunu alıp başını sonunu kesip Z kuşağı oy kullanmadıya çevirip Hakan'a hücuma çevirenler hakikaten komik, aciz ve çapsızdır" ifadelerini kullandı.

BEHZAT UYGUR: SORUN SABAH KUŞAĞINDA

54 yaşındaki oyuncunun sözleri kısa sürede Twitter'da gündem olurken tepkiler de peşin sıra geldi. Gündem olan sözlere sessiz kalamayan oyuncu Behzat Uygur ise yaptığı paylaşımda "Sorun Z kuşağında değil, günüz kuşaklarında" diyerek Ural'a tepki gösterdi.

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