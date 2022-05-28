Behzat Uygur'dan "Z kuşağı oy kullanmasın" diyen Hakan Ural'a tepki: Sorun Z kuşağı değil, sabah kuşağı - Haberler

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Behzat Uygur'dan "Z kuşağı oy kullanmasın" diyen Hakan Ural'a tepki: Sorun Z kuşağı değil, sabah kuşağı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Başarılı oyuncu Behzat Uygur, "Z kuşağı oy kullanmamalı" sözüyle sosyal medyada gündem olan Hakan Ural'a "Sıkıntı Z kuşağı değil, sabah kuşağı" diyerek tepki gösterdi.

Gündeme dair yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Hakan Ural, yorumculuk yaptığı Neler Oluyor Hayatta isimli programda yine dikkat çeken bir çıkış da bulundu. Sözlerinden dolayı sosyal medyada gündem olan Ural'a bir tepki de oyuncu Behzat Uygur'dan geldi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan programda Z kuşağını hedef alarak konuşan Hakan Ural, "Ülkede siyasetle bir alakan yok. Ülkenin kendisiyle ilgili yakın geçmişini bilmiyorsun, geçmişini bilmiyorsun. Bugün bu ülkede ne olduğunu bilmiyorsun, bu ülkenin nelerle mücadele ettiğini bilmiyorsun, idelolojik olarak olgunlaşmış düşüncen ve fikrin yok ama oy atıyorsun. Belirleyicisin. Çok üzücü ve ürkütücü değil mi bu? Ben rica ediyorum gerçekten, bu farkındalığı yoksa oy kullanmamaları lazım bence."

Tepkilerin ardından Instagram hesabından açıklama yapan Hakan Ural, "Bir spor kulübüne başkan seçiyorken bile alacağı oyuncu, teknik direktör vaadi, kriteri kabul edilerek oy verilir. Apartmana yönetici seçilirken aidat indirimi veya otopark vaadi gibi şeyler kriter alınır. Böylesine ateşten gömlek bir coğrafyada 40 yıldan beri onlarca terör örgütü ile mücadele ediyorken Kıbrıs meselesinden tut da doğu, Akdeniz, orta doğu ekonomisine, emperyal güçlere,hakimiyete, siyonizme kadar var olan zor bir dünyada acaba kim hangi kritere göre oyunu kullanacak dedim. İronide yaptım, yakışıklılığa, boya, tuttuğu takıma göre mi vs. diye. Bunu alıp başını sonunu kesip Z kuşağı oy kullanmadıya çevirip Hakan'a hücuma çevirenler hakikaten komik, aciz ve çapsızdır" ifadelerini kullandı.

Behzat Uygur'dan 'Z kuşağı oy kullanmasın' diyen Hakan Ural'a tepki: Sorun Z kuşağı değil, sabah kuşağı

54 yaşındaki oyuncunun sözleri kısa sürede Twitter'da gündem olurken tepkiler de peşin sıra geldi. Gündem olan sözlere sessiz kalamayan oyuncu Behzat Uygur ise yaptığı paylaşımda "Sorun Z kuşağında değil, günüz kuşaklarında" diyerek Ural'a tepki gösterdi.

Behzat Uygur'dan 'Z kuşağı oy kullanmasın' diyen Hakan Ural'a tepki: Sorun Z kuşağı değil, sabah kuşağı

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Behzat Uygur Hakan Ural Magazin Haberler

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Yorumlar (10)

Murat Kılıç:

Programın tamamını izledim. Sokak röportajlarını gösterdi. Gençlerin siyasetten uzaktan yakından alakası yok. Adam onu söylüyor. Birileri konuyu saptiriyor

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Serkan 4006:

Asker kaçağı hakan yine trollik peşinde yoksa maaşına zam mı bekliyor

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taner ipek:

Arkadaş herşeyi bilen haliyle kime oy attığını da söylesin de mevzu z kuşağı mı, zeka mı ona biz karar verelim

Cevap Yaz 3 45 Yayından Kaldır
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