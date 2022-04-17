Bebek'te 16 Milyonluk Şov Yaptı - Haberler

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Bebek'te 16 Milyonluk Şov Yaptı

Snob Magazin - Magazin
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Bebek'te 16 Milyonluk Şov Yaptı

Sabancı ailesinin veliahtlarından olan ve aynı zamanda Dj'lik yapan Faruk Sabancı, önceki gece Bebek Lucca'daydı. Ünlü DJ, 16 milyon lira değerindeki arabasıyla dikkat çekti.

Sunucu Dilay Korkmaz ile geçtiğimiz günlerde pahalı hediye istekleri yüzünde tekrar ayrılan Faruk Sabancı, mekan çıkışında kızlı erkekli arkadaş grubuyla Türkiye'de sayılı olan 16 milyon lira değerindeki Lamborghini Urus marka cipine bindi. Dilay Korkmaz ile ilgili soruları yanıtsız bırakan Sabancı, sarı renkteki cipiyle tüm dikkatleri de üzerine çekti.

Bebek'te 16 Milyonluk Şov Yaptı

Bebek'te 16 Milyonluk Şov Yaptı

Snob Magazin / Magazin

Dilay Korkmaz, Lamborghini, Türkiye, Magazin, Haberler

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