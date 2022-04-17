Bebek'te 16 Milyonluk Şov Yaptı

Sunucu Dilay Korkmaz ile geçtiğimiz günlerde pahalı hediye istekleri yüzünde tekrar ayrılan Faruk Sabancı, mekan çıkışında kızlı erkekli arkadaş grubuyla Türkiye'de sayılı olan 16 milyon lira değerindeki Lamborghini Urus marka cipine bindi. Dilay Korkmaz ile ilgili soruları yanıtsız bırakan Sabancı, sarı renkteki cipiyle tüm dikkatleri de üzerine çekti.