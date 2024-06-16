Bayram günü verip veriştirdi! İbrahim Tatlıses, kendisine kötülük yapan 3 arkadaşını afişe etti

Müzik kariyerinin yanı sıra sık sık paylaşımlarıyla da adından söz ettiren İbrahim Tatlıses, Kurban Bayramı'nın ilk günü de dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yıllar önce samimi olduğu ancak sonradan konuşmadığı 3 arkadaşıyla fotoğrafını yayınlayan Tatlıses, kendisine yapılan kötülükleri anlattı.

Tatlıses, Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafta "Bu gördüğünüz 3 arkadaş arkamdaki menajerim Hasan Bora, sol tarafımdaki çocukluk arkadaşım Hasan Çelik ve sağ tarafımdaki Hasan Nabi... Üçü de Hasan, bana kötülük etmişlerdi. Bu bayramı göremediler, Allah tahsilatlarını affetsin" dedi.