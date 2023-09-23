Başarılı oyuncu Murat Ünalmış, 3 yıllık aşkı Nutiye Akar ile evlendi

Başarılı oyuncu Murat Ünalmış, 3 yıldır birlikte olduğu Nutiye Akar ile nikah masasına oturdu. Yıllardır gözlerden uzak bir aşk yaşayan ikili, yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir nikah törenini tercih etti.

Sevda Kuşun Kanadında, Şöhret, Kurşun Yarası, Deli Gönül, Yer Gök Aşk, Bir Zamanlar Çukurova ve son olarak Gülcemal dizisinde rol alan başarılı oyuncu Murat Ünalmış, 3 yıldır aşk yaşadığı Nutiye Akar ile evlendi.

SADE BİR TÖREN TERCİH ETTİLER

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Murat Ünalmış üç yıldır gözlerden uzak aşk yaşadığı Albena İlieva'yla (Nutiye Akar) dünyaevine girdi. Çiftin nikah şahitleri menajeri Abdullah Bulut, yakın arkadaşları Zafer Dülger ve Suat keskin oldu. Sade bir tören tercih eden ikiliyi bu mutlu günlerinde sevenleri yalnız bırakmadı. Ünalmış ise sosyal medya hesabından herhangi bir paylaşım yapmadı.

İşte çiftin nikahından kareler...