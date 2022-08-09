Barış Yurtçu: Deniz ile İşlerden Dolayı Görüşemiyoruz

Aydın Buharkent Belediyesi tarafından düzenlenen 16. Kültür - Sanat ve Taze İncir Festivali'nde Bedia Akartürk, Bilal Sonses ve Kolpa konser verdi. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kolpa'nın solisti Barış Yurtçu, oyuncu eşi Deniz Baysal Yurtçu ile evliliklerinin mutlu bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Kendisinin yoğun konserlerinin olması ve eşinin de setlerinin yeniden başlaması sebebiyle çok görüşemediklerini ancak bu duruma alıştıklarını anlatan Barış Yurtçu, "Geçtiğimiz günlerde fırsat bulup bir iki gün eşimle Çeşme tatiline çıktık. Deniz'in setleri tatile girdi ama kendi bireysel işleri vardı evle ilgilendi biraz. Şimdi yeni sezonda setler yeniden başlayacak. Ben de tatilden sonra yeniden işimin başındayım.İkimiz de çok yoğunuz, çok görüşemiyoruz ama sıkıntı değil bizim için alıştık."dedi.

Sevilen şarkılarıyla müzikseverlere zaman zaman duygusal zaman zaman hareketli dakikalar yaşatan Kolpa, sahne performansıyla müzik ziyafeti sundu. Festivalde müzikseverlere sevilen şarkılarıyla muhteşem bir atmosfer yaşatan Bilal Sonses, "Dağlar", "Dön Diyemem", "Olmuyor" gibi şarkılarıyla müzikseverlerden tam not aldı.

Müziğin yaşayan çınarı Bedia Akartürk de festivalde sahneye çıktı. Zamana meydan okuyan sesi ve sahne hakimiyeti ve türküleriyle müzikseverlerden büyük alkış alan Bedia Akartürk,sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İzmir'in Ödemiş ilçesine, kendi köyüne yerleştiğini söyleyen Akartürk, köy havası ve temiz havanın kendisine çok iyi geldiğini söyledi. Konserlerine köyden gidip geldiğini belirten usta sanatçı, pandemi koşullarında köyüne yerleştiğini ve çok mutlu olduğunu açıkladı.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol festival boyunca tüm sanatçılara bol bol incir ikram etti. "İncir'in faydaları saymakla bitmez diyen Başkan Erol'a sanatçılar da destek verdi.