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Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi

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Rüzgara Bırak filminde başrolü paylaşmaya hazırlanan Hande Erçel ve Barış Arduç ikilisi ilk okuma provası için bir araya geldi. Bir aşk hikayesinin anlatılacağı filmin çekimleri Urla, Alaçatı ve Çeşme'de yapılacak.

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç ve güzelliğiyle herkesi büyüleyen Hande Erçel, başrolünüpaylaşacakları Rüzgara Bırak filmi için bir araya geldi. İki yıldızın yer aldığı film ilk olarak "Bir Başka Aşk" adıyla tanıtıldı ancak sonradan "Rüzgara Bırak" olarak değiştirildi. Projenin çekimleri yaz boyunca Urla, Çeşme ve Alaçatı'da yapılacak.

İLK KARELER GELDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yönetmen koltuğuna Engin Erdem'inoturacağı filmin çekimleri bayramdan sonra başlayacak. İki başarılı oyuncu, ilk okuma provası için bir araya geldi. Oldukça keyifli görünen oyuncuların yan yana çekilen fotoğrafları da sevenlerini heyecanlandırdı.

Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraf geldi

RÜZGARA BIRAK FİLMİNİN KONUSU NE?

"Ege Yazıcı (Barış Arduç) ile Aslı Mansoy (Hande Erçel) Yazman Şirketler Grubu'nun iki veliahdıdır. şirketler grubunun CEO'luğunu yürüten Aslı İstanbul'da, Ege ise Çeşme'de yaşamaktadır. Yıllar sonra bu ikili karşı karşıya gelir. Nedeni de batma tehlikesi yaşayan şirketin geleceğidir.

Yurt dışından sonra Çeşme'de yaşanmaya başlayan Ege'nin sörf okulu kurduğu koya dev bir otel yapılmasına izin vermesi kısa vadede şirketi kurtarmak için en önemli adım olacaktır. Aslı yönetim kurulunun toplantısının ardından bir maceraya atılır. Şehirli Aslı ile Çeşme'de bir doğa savaşçısı olarak keyifli bir hayat süren Ege yıllar sonra buluşur. Bu başta zıt gibi görünen iki genç şirketlerine mi, sörf koyuna mı yoksa birbirlerine mi sahip çıkacaklardır?"

Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraf geldi

Haberler.com / Bilal Ceran - Magazin

Hande Erçel Barış Arduç Çeşme Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Duygu Sogan:

Bu kadın iş yapmıyor ki hala neden oyunculukta ısrar ediyor bilemedim

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