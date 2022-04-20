Barış'a Benziyorum Evrene Mesajı Vermiştim

Snob Magazin'in haberine göre; Son dönemin genç kuşak oyuncularından İsmail Ege Şaşmaz geçtiğimiz yıl nikah masasına oturduğu eşi Hande Ünal ile bir dövmeciden çıkarken objektiflere yansıdı. Genç oyuncu, 2007 yılında 28 yaşındayken hayatını kaybeden rock şarkıcısı Barış Akarsu'nun hayatının beyaz perdeye aktarılacağı filmde şarkıcıyı canlandıracağını ve bu nedenle çok heyecanlı olduğunu anlatıp "Çok anlamlı bir projeye başlıyorum. Barış Akarsu'nun hayat hikayesini anlatacak filmde oynayacağım, şu sıralar onun çalışmaları var. İnşallah üstesinden gelirim. Tek verebildiğim tüyo sadece şimdilik kadroda benim adım belli. O yüzden fazla bir şey söyleyemiyorum" diye konuştu.

BARIŞ AKARSU!NUN VEFAT ETTİĞİ YAŞTAYIM

Okul yıllarında Akarsu'nun şarkılarını söylediğini ve Barış Akarsu'ya benzediğini ifade eden İsmail Ege Şaşmaz, proje için nasıl bir ruh haline girdiği sorusu üzerine şöyle konuştu: "Çok duygusal bir yerdeyim bu durumla ilgili çünkü Barış Akarsu'ya benziyorum da, ben evrene de bu mesajı vermiştim, onun şarkılarını çok seviyordum ve onları da söylüyordum zaten. Çok tuhaf oldu; onun vefat ettiği yaştayım, bu da ayrı bir anlam katıyor bana. O yüzden üstesinden gelmeye çalışacağım"

FİLM İÇİN ŞAN VE GİTAR DERSLERİ ALIYORUM

Film için ayrıca şan ve gitar dersleri aldığını da aktaran oyuncu "Ben lisede de şarkı söylüyordum, şimdi ekstra şan dersi alıyorum, zaten daha da iyi olması ve bir nebze ona yakınlaşmak için ekstra gitar dersleri de alıyorum. Zaten sonuçta Barış Akarsu olmak demek saçları uzatmak demek. Barış'ın dövmesi yok. Barış Akarsu'nun hayatı önceden de film olacaktı, annesi vefat etmeden önce bu düşünülüyordu ama bugüne nasipmiş" açıklamasında bulundu. Oyuncu, Bergen filminde şarkıcıyı canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın kendi sesiyle şarkı söylediği için aldığı eleştirilerin hatırlatılması üzerine bu konu hakkında yorum yapamayacağını ancak rol alacağı filmle ilgili olarak "Ben herşeye hazırım, alnımın akıyla herşeyin üstesinden geleceğim" ifadesini kullandı.

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