Barbie Filmi Gişede 1 Milyar Dolar Barajını Aşmaya Yakın

21 Temmuz'da gösterime girmesiyle tüm dünyada yankı uyandırmayı başaran Barbie filmi, gişede de beklentileri aştı. Şu ana kadar 900 milyon dolar kazanan yapımın, hafta sonu itibarıyla 1 milyar dolar barajını aşacağı düşünülüyor. Margot Robbie'li filmin 2023'ün en çok kazanan yapımı olması muhtemel görünüyor.

21 Temmuz'da gösterime girmesiyle tüm dünyada yankı uyandırmayı başaran Barbie filmi, gişede de beklentileri aştı. Şu ana kadar 900 milyon dolar kazanan yapımın, hafta sonu itibarıyla 1 milyar dolar barajını aşacağı düşünülüyor. Margot Robbie'li filmin 2023'ün en çok kazanan yapımı olması muhtemel görünüyor.

Barbie filmi gişede 1 milyar dolar barajını aşmaya çok yakın

Greta Gerwig tarafından yönetilen Barbie filmi için beklentiler ortaya çıktı. Romantik komedi yapımının bu hafta sonu küresel gişede 1 milyar dolarlık bir kazanca ulaşması bekleniyor. Bu, yapımcı şirket Warner Bros için de etkileyici bir dönüm noktası olacak.

Sektör tahminlerine göre Barbie, vizyona girdikten sonraki ilk iki haftasında 1 milyar dolar sınırını geçerek sinema tarihinde önemli bir yere oturabilir. Filmin bu hafta sonu ABD'de 55 milyon dolar ve küreselde ise 100 milyon dolar kazanacağı tahmin ediliyor.

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Tahminlere göre 21 Temmuz'da gösterime giren yapım, önümüzdeki hafta sonu itibarıyla 1 milyar dolar sınırının üzerine çıkacak. The Super Mario Bros. Movie'nin 1,35 milyar dolar kazanmıştı. Barbie ise 2023'te bu barajı aşan ikinci film olacak.

Öte yandan Oppenheimer tarafında da gişe rakamlarının etkileyici olduğunu belirtelim. 21 Temmuz'da beyaz perdeye gelen yapım 421 milyon dolarlık kazanç elde etti. Önümüzdeki hafta sonu itibarıyla 500 milyon dolar seviyesine ulaşması bekleniyor.

Öte yandan Barbie, bu hafta sonu gişede TMNT: Mutant Mayhem ve Meg 2: The Trench rekabetiyle karşı karşıya kalacak. Ancak filmin üçüncü hafta sonunda da küresel pazarı domine etmesi bekleniyor.