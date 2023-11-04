Banu Parlak, havalimanında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı

İSTANBUL Havalimanı girişinde yapılan uygulama noktasında, kooperatif dolandırıcılığı suçundan gözaltına alınan şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, havalimanındaki Gaziosmanpaşa Adliyesi Ek Hizmet Binası'nda SEGBİS sistemi yoluyla hakim karşısına çıktı. Parlak, mahkemenin ardından serbest bırakıldı.

Dilan Polat'la yaşadığı polemikle ve iş yerlerine yapılan silahlı saldırılarla gündeme gelen şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, İstanbul Havalimanı'na giderken uygulama noktasında durduruldu. Burada GBT kontrolü yapılan Banu Parlak'ın kooperatif dolandırıcılığı suçundan Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında arama kararı olduğu görüldü. Bunun üzerine gözaltına alınan Parlak işlemleri için İstanbul Havalimanı'ndaki Gaziosmanpaşa Adliyesi ek hizmet binasına sevk edildi. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla hakim karşısında çıkan Banu Parlak, görülen mahkemenin ardından serbest kalarak havalimanından ayrıldı.