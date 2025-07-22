Bamya ayıklayan Ezgi Mola isyan etti: Sol yanım uyuştu

Bamya ayıklayan Ezgi Mola isyan etti: Sol yanım uyuştu
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Geçtiğimiz ay işletmeci Mustafa Aksakallı ile iki yıllık evliliğini anlaşmalı olarak bitiren oyuncu Ezgi Mola, oğluyla birlikte Çeşme'de tatile çıktı. Eski eşiyle çocukları için bir araya gelen Mola, mutfakta bamya temizlerken yaşadığı zorlukları sosyal medya hesabından esprili bir dille paylaştı.

Oyunculuğu kadar doğal tavırlarıyla da sevilen Ezgi Mola, özel hayatındaki gelişmelerin ardından rotasını Çeşme'ye çevirdi. Geçtiğimiz ay işletmeci Mustafa Aksakallı ile iki yıllık evliliğini sonlandıran Mola, oğluyla birlikte tatile çıkarak hem moral depoladı hem de güneşin ve denizin tadını çıkardı.

Bamya ayıklayan Ezgi Mola isyan etti: Sol yanım uyuştu

TATİLDE ESKİ EŞİYLE AYNI KARE

Her zaman gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Mola, sürpriz bir şekilde boşandığı eşi Aksakallı ile de çocukları için bir araya geldi. Ortak sorumlulukla çocuklarını mutlu etmeye çalışan çiftin aynı tatilde bulunması, dikkat çekici bir detay olarak öne çıktı.

1,5 SAATLİK BAMYA MESAİSİ

Dinlenmek için gittiği tatilde mutfağa girmekten de geri kalmayan Ezgi Mola, bu kez bamya temizlerken sabrını zorladı. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Bir buçuk saat oldu. Ayıkla ayıkla bitmiyor. Sinir geldi, sol yanım uyuştu!" sözleriyle yaşadığı mutfak mücadelesini takipçileriyle paylaştı.

Tatil keyfi, mutfak zorluklarıyla gölgelenmiş olsa da oyuncunun enerjisi ve esprili dili yine gündem olmayı başardı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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