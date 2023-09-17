Balmain'in Paris Moda Haftası'nda sergileyeceği koleksiyon gasbedildi

Fransa'da ünlü giyim markası Balmain'in Paris Moda Haftası'nda sergileyeceği koleksiyonunun defileye 10 gün kala gasbedildiği bildirildi. Balmain Moda Evi Direktörü Olivier Rousteing, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, kendi dizaynı olan ve 25 Eylül-3 Ekim'de Paris Moda Haftası'nda görücüye çıkacak koleksiyonunun çalındığını duyurdu.