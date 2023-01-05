Balkan Ninnisi... FİNAL YAPIYOR!
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TRT 1’in yaz sezonunda ekrana getireceği, uzun yıllar sonra yurtdışında çekilen en iddialı yapımlardan biri olan “Balkan Ninnisi”nin 25. bölümü, 5 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00’de ekranlara gelecek.
Balkan Ninnisi'nin, 5 Ocak Perşembe akşamı TRT 1'de yayınlanacak final bölümünde neler olacak:
Konaktakiler çıkan harita parçasından hazine olduğunu yine Arif sayesinde geç öğrenirler.
Öğrendiklerinde ise harita çoktan Besa'nın elline geçmiştir.
Hazine haritası uğruna konaktan vazgeçen Arif, Ertan ve Zafer, hazinenin konağın bahçesinde gömülü olduğunu öğrenince deliye dönerler.
Besa ve adamları konağı basar ve onları bahçeye kazarken yakalarlar.
Süleyman, Nina ve Elena, konak halkının hasta olduğunu düşünerek karantinaya alındıkları için dışarı çıkmadıklarını düşünür.
Sofya'nın yardımıyla Ivana, Jovanka ve Gülsüm, konaktan dışarı çıkmayı başarırlar.
Son çare olarak konakta kalanları Besa'nın elinden kurtarmak için polisten yardım isterler…
Aradan 5 yıl geçer… Ertan, caminin önünde Balkan Ninnisi'nin bittiğini, masalın başladığını anlatmaktadır…