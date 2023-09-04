Balıkesir Edremit Belediye Başkanının Kızı İpek Arslan Evlendi

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Kızı İpek Arslan, Emre Gücün ile evlendi. Genç çiftin nikahını İpek Arslan'ın Edremit Belediye Başkanı olan babası Selman Hasan Arslan kıydı.

Gerçekleştirilen düğün törenine siyaset ve iş dünyasının yanı sıra çok sayıda Edremitli katıldı. Genç çiftin nikahını gelinin babası olan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan kıydı. Başkan Hasan Arslan "Bugün kıydığım nikahla canım kızım İpek ve oğlumuz Emre'nin hayatlarını birleştirmenin mutluluk ve heyecanını yaşadım. Özel günümüzde yanımızda olarak mutluluğumuzu paylaşan herkese sonsuz teşekkür ederim. Sevgili kızım İpek ve oğlumuz Emre'ye ömür boyu mutluluklar diliyorum."dedi. - BALIKESİR