Beyazperdeye 'postacı' geliyor

YAPIMCILIĞINI Polat Yağcı'nın üstlendiği başrollerinde Ozan Akbaba, Deniz Barut ve Fırat Çelik'in yer aldığı 'Bak Postacı Geliyor' filminin galası dün akşam İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Yüksel Aksu'nun yazıp yönettiği 'Bak Postacı Geliyor' filminin galası sinema ve sanat dünyasının bir araya getirdi. Gecede katılımcılar 60'lı yılların sımsıcak hikayesine ortak oldu.

Ünlü isimlerin yoğun ilgi gösterdiği geceye katılanlar arasında İbrahim Tatlıses, Hülya Koçyiğit, Oktay Kaynarca, Muazzez Ersoy, Halil Ergün, Orhan Gencebay, Şafak Sezer, Altan-Alize Gördüm, Hasan Can Kaya, Nuri Bilge Ceylan, Serkan Kaya, Sahra Şaş, Gonca Cilasun, Atakan Özkaya, Dilin Döğer, Alper Çankaya, Yaren Güldiken, Ferit Kaya, Nursel Köse eşi Ulrich Mertin, Mustafa Alabora, Demet Akbağ, Dilan Çiçek Deniz, Talat Bulut, Hüseyin Avni Danyal, Ceren Arslan, Serdar Ortaç, Derin Beşikçioğlu, Aytaç Şaşmaz, Serra Arıtürk, Sitare Akbaş, Erol Babaoğlu, Ahmet Utlu, Ayşen İnci, Burcu Cavrar, Cem Gelinoğlu, Ebo, Ezel Akay, Hande Yener, Hatice Aslan, Hüseyin Avni Danyal, Nebil Özgentürk, Nevra-Murat Serezli, Ömer Danış, Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı, Serdar Ortaç, Şükrü Avşar, Murat Başaran, Asena, Uğur Aslan gibi isimler vardı.

'ÖZEL BİR FİLM'

Filmin oyuncuları kırmızı halıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yapımda, dönemin bir postacısını canlandıran Ozan Akbaba, "Özel bir film yaptık. Türk Sineması'nın sarı sıcak filmlerinden birini yapmayı başardık" dedi.

Anne ve babasının hikayesini anlatan yönetmen Yüksel Aksu, "Ben yemeyeceğim yemeği servis etmem. Ben kendim beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz" diye konuştu.

Filmde Gülizar'ı oynayan Deniz Barut, "Çok heyecanlıyız, filmimiz vizyona giriyor" ifadelerini kullandı.

Yapımcı Polat Yağcı da nostaljik bir film olduğunu söyleyerek, "Film tadında film yaptık. Eskiye özlem duyanların çok zevkle izleyeceği bol şarkılı, şiirli, aşk mektuplarından oluşan, eski aşkları anlatan bir film yaptık" dedi.Film için oyuncuların türküler seslendirdiğini dile getiren Yağcı, "Filmde tüm oyuncular ve yönetmeniz türkü okudu. Türküleri dijitalde herkes dinleyebilir" diye konuştu.

Geçmişi özleyenlerin sinemada özlem gidereceğini belirten Fırat Çelik, "Nostaljik bir film, günümüzde aşkları emojilerle yaşıyoruz. Geçmişi birazcık özleyen bu filmi seyretmeli" ifadelerini kullandı.

TÜRKÜLÜ FİNAL

Kahkahaların havada uçuştuğu galada gösterim sonrası davullu zurnalı eğlenceli anlar yaşandı. Film ekibi de sahneye çıkarak sinemaseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Oyuncular filmin soundtrack albümü için seslendirdikleri türküleri sahnede teker teker seslendirdi.

EGE'DE İMKANSIZ AŞK

İşini seven, naif, dürüst ve herkesin sevdiği bir posta memuru olan Osman'ın (Ozan Akbaba) 1960'ların sonunda küçük bir Ege kasabasında imkansız aşkı Gülizar'la (Deniz Barut) kavuşma çabasının anlatıldığı filmin yapımcılığını, son dönemde sinemaseverlerle buluşturduğu başarılı filmlerle ön plana çıkan Polat Yağcı üstlendi. Poll Films by Polat Yağcı etiketli Bak Postacı Geliyor 12 Aralık'ta vizyonda olacak.

Başrollerinde Ozan Akbaba, Deniz Barut ve Fırat Çelik'in yer aldığı filmde, Müfit Kayacan, Mustafa Avkıran, Ahmet Mekin ve Fikret Kuşkan rol alıyor.