Bahar dizisinin Umay'ı Alisa Sezen Sever'den "Beni Afra'ya benzetmeyin" isyanı
Bahar dizisinde Umay karakterini canlandıran Alisa Sezen Sever, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Afra Saraçoğlu'na benzetilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Sever, takipçilerine "Bazı anlarda, bazı fotoğraflarda evet ben de çok benzetiyorum ama bazı durumlarda da alakamız yok. İki durumda da artık benzetilmekten çok yoruldum. Çok teşekkür ederim ama lütfen artık benzetmeyin beni" diyerek seslendi.
"Bahar" dizisinde Umay karakterini canlandıran Alisa Sezen Sever, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak hayranlarına sitem etti.
TEPKİ GÖSTERDİ
Paylaşımında, "Yalı Çapkını" dizisinin başrolü Afra Saraçoğlu'na benzetilmesinden dert yanan genç oyuncu, kendisinin bu durumdan yorulduğunu dile getirdi.
"BENİ BENZETMEYİN"
Genç oyuncu yaptığı video paylaşımında, "Bazı anlarda, bazı fotoğraflarda evet ben de çok benzetiyorum ama bazı durumlarda da alakamız yok. İki durumda da artık benzetilmekten çok yoruldum. Çok teşekkür ederim ama lütfen artık benzetmeyin beni" ifadelerini kullandı.