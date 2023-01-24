Bahar Candan, canlı yayında Acun'a seslendi: Aşkom, Şeyma'yı affettin, beni de affet

Katıldığı canlı yayında Survivor kadrosunda yer almak istediğini söyleyen Bahar Candan, kendisiyle küs olduğunu iddia ettiği Acun Ilıcalı'ya seslendi. Kendisini affetmesi için Ilıcalı'ya seslenen Candan, "Gençlikte yaptığım bir takım hatalar olabilir, Acun beni affet aşkom, Şeyma'yı affettin beni de affet" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Bahar Candan, konuk olduğu Söylemezsem Olmaz programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Survivor 2023 kadrosuna dahil olmak istediğini söyleyen Candan, Ilıcalı'ya çağrıda bulundu.

"ACUN AŞKOM BENİ DE AFFET"

Candan, Survivor konusu konuşulurken Ebru Şancı'nın "Sen gider misin?" sorusu üzerine "Acun Bey'e sesleniyorum. Gençlikte yaptığım bir takım hatalar olabilir, Acun beni affet aşkom, Şeyma'yı affettin beni de affet" dedi.

ACUN'LA NEDEN KÜSTÜĞÜNÜ ANLATTI

Sunucuların sorması üzerine Bahar Candan Acun Ilıcalı'nın kendisine neden küstüğünü de şu sözlerle anlattı: "Ben demişim ki 'Murat Boz'la dondurma yemeğe gittik.' Ay ne var bunda dondurma da yemiş olabilir ne var ki! Acun aşko; sevgilisi bence beni kıskanmaz. Çünkü ben Survivor'a gitmek isteyen sıradan ünlüyüm."