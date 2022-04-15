Babalık heyecanı yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ'dan ilk paylaşım: Mutluluğumuz tarifsiz

2016 yılında yurt dışında nikah masasına oturan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin ilk bebekleri bu sabah 8.45'te Ulus'taki özel bir hastanede doğdu. Çift, oğullarına Kurt Efe adını verdi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ, doğumda eşini yalnız bırakmadı. Duygusal anlar yaşayan oyuncu, bebeğini görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Sarı saçlı doğan Kurt Efe bebeğin Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği ileri sürüldü.

"KURT EFE'MİZİ SAĞLIKLA KUCAĞIMIZA ALDIK"

Tarifsiz bir mutluluk yaşadığını söyleyen Kıvanç Tatlıtuğ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık çok şükür. Mutluluğumuz tarifsiz. İsteyen herkese nasip olsun. Başak ve ben tüm güzel dileklerinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.