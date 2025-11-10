Haberler

Baba-oğul arasında gerilim bitmiyor! Ahmet Tatlıses'ten yanıt gecikmedi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Baba-oğul arasında gerilim bitmiyor! Ahmet Tatlıses'ten yanıt gecikmedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sahnede oğlu hakkında sert ifadeler kullanan İbrahim Tatlıses'in sözleri sonrası, Ahmet Tatlıses'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi. "Ey Rabbim, benim gördüklerimi sen de gördün… Ben susup kenara çekiliyorum" sözleriyle yaptığı paylaşım, babasının açıklamalarına yanıt olarak yorumlandı.

  • Mahkeme, İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığının yerinde olduğuna hükmederek oğlu Ahmet Tatlıses'in açtığı vasi davasını reddetti.
  • İbrahim Tatlıses, konserde oğlunun 'akli melekeleri yerinde değil' iddiasına yanıt olarak 'Akli melekem o zaman yerinde değildi. Olsaydı zaten yapmazdım' ifadelerini kullandı.
  • Ahmet Tatlıses, sosyal medya paylaşımında 'Ben susup kenara çekiliyorum. Yol senin, hiza senin, kul senin, ceza senin' sözlerini yayımladı.

Bir süre önce oğlu Ahmet Tatlıses'in, "akli melekeleri yerinde değil" iddiasıyla açtığı vasi davası mahkeme tarafından reddedilmiş; yargı İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığının yerinde olduğuna hükmetmişti.

Baba-oğul arasında gerilim bitmiyor! Ahmet Tatlıses'ten yanıt gecikmedi

Bu kararın ardından sahneye çıkan İbrahim Tatlıses, konuya tepki göstererek oğluna sert sözlerle yüklendi. Konuşmasında babalık ilişkisine dair duygusal bir benzetme yapan sanatçı,

"Hele o ilk bebek var ya, ilk bebek. İlk bebeği yaptık, dedi ki 'Babamın akli melekesi yerinde değil'. Hâkime ne dedim biliyor musunuz? 'Sayın hâkimim, benim ne zaman akli melekem yerinde değildi biliyor musunuz; bunu annesiyle yaptığım zaman.' Akli melekem o zaman yerinde değildi. Olsaydı zaten yapmazdım. Bir evlat babaya böyle yapar mı? Keşke benim babam yaşasaydı, elini ayağını öperdim" ifadelerini kullanmıştı.

AHMET TATLISES'TEN YANIT GELDİ

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in konserinde yaptığı sert açıklamaların ardından, oğlu Ahmet Tatlıses'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından manalı bir mesaj yayımlayan Ahmet Tatlıses, adeta babasının sözlerine yanıt niteliğinde ifadeler kullandı.

Ahmet Tatlıses paylaşımında şu sözlere yer verdi, "Ey Rabbim, Benim gördüklerimi sen de gördün, duyduklarımı sen de duydun. Ben susup kenara çekiliyorum. Yol senin, hiza senin, kul senin, ceza senin" ifadelerini kullandı.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZübükzade:

Deveye demişler boynun eğri nerem düzgün ki demiş

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Yıllardır bunu yapan yok! Kerem, Süper Lig tarihine geçti

Yıllardır bunu yapan yok! Kerem, Süper Lig tarihine geçti
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
KKTC'nin yeni lideri, ilk yurt dışı ziyaretini perşembe günü Türkiye'ye yapacak

İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak! Tarih belli oldu
Konya'da patlama sesleri panik yarattı! Valilik işin gerçeğini açıkladı

Şehri karıştıran patlama sesleri! Valilikten jet açıklama geldi
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Miss Universe Türkiye Ceren Arslan siyahlara büründü, Atatürk'ün portresiyle yürüdü

Ceren Arslan'dan Tayland'da dikkat çeken 10 Kasım mesajı
500 bin konut projesine başvurular başladı! İşte adım adım yapılacak işlemler

Dev projede beklenen gün geldi! Bu adımı atlayanın başvurusu yanar
Bahis skandalında yeni gelişme! Süper lig ekibinin başkanı ve 17 hakem hakkında tutuklama talebi

Süper lig ekibinin başkanı ve 17 hakem hakkında tutuklama talebi
Çimentonun 200 yıllık üretim teknolojisi değişiyor

Çimentonun 200 yıllık üretim teknolojisi değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.