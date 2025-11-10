Baba-oğul arasında gerilim bitmiyor! Ahmet Tatlıses'ten yanıt gecikmedi

Bir süre önce oğlu Ahmet Tatlıses'in, "akli melekeleri yerinde değil" iddiasıyla açtığı vasi davası mahkeme tarafından reddedilmiş; yargı İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığının yerinde olduğuna hükmetmişti.

Bu kararın ardından sahneye çıkan İbrahim Tatlıses, konuya tepki göstererek oğluna sert sözlerle yüklendi. Konuşmasında babalık ilişkisine dair duygusal bir benzetme yapan sanatçı,

"Hele o ilk bebek var ya, ilk bebek. İlk bebeği yaptık, dedi ki 'Babamın akli melekesi yerinde değil'. Hâkime ne dedim biliyor musunuz? 'Sayın hâkimim, benim ne zaman akli melekem yerinde değildi biliyor musunuz; bunu annesiyle yaptığım zaman.' Akli melekem o zaman yerinde değildi. Olsaydı zaten yapmazdım. Bir evlat babaya böyle yapar mı? Keşke benim babam yaşasaydı, elini ayağını öperdim" ifadelerini kullanmıştı.

AHMET TATLISES'TEN YANIT GELDİ

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in konserinde yaptığı sert açıklamaların ardından, oğlu Ahmet Tatlıses'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından manalı bir mesaj yayımlayan Ahmet Tatlıses, adeta babasının sözlerine yanıt niteliğinde ifadeler kullandı.

Ahmet Tatlıses paylaşımında şu sözlere yer verdi, "Ey Rabbim, Benim gördüklerimi sen de gördün, duyduklarımı sen de duydun. Ben susup kenara çekiliyorum. Yol senin, hiza senin, kul senin, ceza senin" ifadelerini kullandı.